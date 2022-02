Un grup de nou científics de la Universitat de Girona, el Centre d'Estudis Avançat de Blanes, l'Institut de Ciències del Mar i la Universitat de Barcelona acaba de publicar un article a la revista Science of the Total Environment del Golf de Roses i el cap de Creus, on es recomana "excloure i allunyar els parcs eòlics marins de zones protegides de la Mediterrània".

· Consulta l'estudi Segons el punt de vista d'aquest grup de científics els grans parcs eòlics marins poden provocar "greus riscos ambientals per al fons marí i la biodiversitat de moltes zones de la Mediterrània a causa de les particulars característiques ecològiques i socioeconòmiques i la vulnerabilitat d'aquesta mar semi-tancada". Així, avisen que els impactes ecològics d'un part d'aquestes característiques serien "especialment severs en zones de gran biodiversitat i fragilitat com cap de Creus i golf de Roses". Per a científics com Josep Lloret, de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG, o Antonio Turiel i Rafael Sardà del CSIC, el projecte que s'ha plantejat a la Costa Brava no es pot comparar amb altres parcs eòlics existents a Dinamarca o en altres països europeus no mediterranis perquè "el Mediterrani és característic per la seva plataforma continental més estreta però més heterogènia i una proporció d'espècies i hàbitats amenaçats més elevada que en les mars del nord d'Europa". Recorden, també, que "el parc eòlic projectat a cap de Creus es construiria entre 8 i 30 quilòmetres de la costa, mentre que el 2019 la distància mitjana de tots els parcs eòlics marins instal·lats a Europa va ser de prop de seixanta quilòmetres de la costa". El Parlament avala el parc eòlic marí Tramuntana