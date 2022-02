Girona ha posat en funcionament la nova estació de Girocleta del carrer del Migdia amb el carrer del Riu Terri. Amb aquesta parada, ubicada al barri de Pla de Palau-Sant Pau, el servei de bicicletes públiques de Girona té un total de 26 punts d'estacionament. Es tracta de la parada més votada a l'enquesta que l'Ajuntament de Girona va obrir a la ciutadania l'any passat, i que tenia per objectiu prioritzar la instal·lació de noves estacions de Girocleta. Fins al moment, és punt d'estacionament més meridional de la ciutat, i està connectada amb la resta de xarxa pedalable a través del carril reservat per a bicicletes, taxis i busos del carrer del Migdia, que uneix el carrer del Riu Cardener amb el carrer del Marquès de Caldes de Montbui.

«Continuem donant un impuls important a la Girocleta, una història d'èxit a la ciutat, invertint en noves estacions i millorant la qualitat del servei per fer-lo accessible al màxim nombre de persones usuàries. La nova estació va ser escollida pels veïns i veïnes, està situada en una zona de gran creixement residencial en els darrers anys i, per tant, creiem que serà molt utilitzada i que pot ser molt ben rebuda», ha destacat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda. Amb la nova parada, la xarxa de bicicletes públiques de Girona arriba ara als 26 punts d'estacionament, comptant-hi el de la plaça de la Comtessa Ermessenda i el de la carretera de Taialà inaugurats recentment. Actualment, la Girocleta té 677 aparcaments repartits per diversos barris de la ciutat i 290 bicicletes disponibles.

Més enllà d'incorporar noves estacions, el consistori ha adoptat en els darrers mesos dues noves mesures per fer més accessible i atractiu aquest servei. Per una banda, el passat mes de desembre es va confirmar la continuïtat del servei les 24 hores del dia, després dels bons resultats obtinguts en la prova pilot engegada al setembre. Per altra banda, aquest 2022 han aprovat la gratuïtat al llarg d'un any del servei per als joves de 16 anys empadronats a Girona. Per seguir amb el desplegament de la xarxa de Girocleta a tota la ciutat, l'Ajuntament de Girona preveu instal·lar en els pròxims tres anys, des d'ara fins al 2024, un total de nou noves estacions gràcies a la subvenció dels fons europeus de mobilitat NextGenerationUE.