La visita a Girona de la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, del passat dimarts la va aprofitar Quim Ayats per reclamar-li la recuperació de les freqüències del TAV entre Figueres-Vilafant, Girona i Barcelona. «És una de les línies més rendibles de l’Estat, però que està infradotada i infrafinançada, i és una situació que és urgent de revertir», explica el vicealcalde i regidor de Cultura de Girona que, precisament, ha estat confirmat aquesta setmana com a candidat d’ERC a l’alcaldia de la ciutat en les municipals del maig del 2023.

En la mateixa reunió, Ayats va fer arribar a Gay altres «reivindicacions per a millorar la vida dels gironins i les gironines» com la «necessitat de reintegrar l’import complet de l’IVA per les activitats de recerca per poder impulsar projectes d’innovació i desenvolupament en els centres de recerca i en les universitats catalanes».

En la seva conversa en la delegada del govern, Ayats li hauria «exigit el restabliment de l’IVA reduït al sector de la imatge personal, que el 2012 es va apujar del 8 al 21% sota la promesa que seria una mesura temporal».

«Hem d’oxigenar el sector de la imatge personal retornant l’IVA reduït que el PSOE a l’oposició va prometre recuperar i que encara no s’ha implementat. És un sector que ha hagut de fer grans esforços econòmics durant la pandèmia i li hem de fer realitat una reivindicació que fa anys que reclama», detalla Ayats en un comunicat fet públic per ERC.