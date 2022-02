Unes 500 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona en suport a les quatre persones encausades pel tall de les vies de l'AVE, en el primer aniversari de l'1 d'octubre. Els participants han sortit de la plaça del Vi, al costat de l'Ajuntament, i han caminat fins a l'estació de l'AVE, on s'ha fet un acte polític que ha conclòs la marxa. Durant tot el recorregut s'han escoltat consignes en contra de la justícia espanyola i per demanar l'absolució dels quatre encausats. Un d'ells, l'Òscar Campos, explica que afronten el judici del dia 10 de març amb "molta força pel suport" i perquè no han fet "res dolent".

Una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra han custodiat aquest dissabte la manifestació en suport als quatre joves que el 10 de març afrontaran el judici per haver tallat les vies de l'AVE el primer aniversari de l'1 d'octubre. La marxa, que no ha registrat incidents, ha recorregut el centre de Girona des de la plaça del Vi fins a l'estació de l'AVE, on els Mossos han desplegat un dispositiu per impedir l'accés dels manifestants. Durant el recorregut s'han escoltat crits contra la justícia espanyola, els Mossos i en suport a la independència i per reclamar l'absolució dels quatre encausats. Un d'ells, l'Òscar Campos, explica que afronten el judici "amb força" i ha agraït el suport dels manifestants i assenyala que estan "tranquils" perquè "no han fet res de dolent". "L'única cosa que hem fet ha estat exercir el dret a l'autodeterminació i esperem que la Generalitat es posi al costat dels que li demana el poble", ha reblat Campos. L'advocada d'alguns dels encausats, Montserrat Vinyets, ha explicat que es tracta de penes "importants" que podrien suposar l'ingrés a presó, si finalment s'imposa la petició del Ministeri Fiscal. A més, Vinyets ha advertit que les indemnitzacions que demanen Renfe i Adif són "elevades" i ha deixa clar que van a "buscar l'absolució perquè creiem que es tracta de l'exercici de drets fonamentals".