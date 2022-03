La pagesia diu «prou» i una setantena de tractors han respost a la crida a la mobilització feta per Unió de Pagesos (UP). Les columnes de tractors provinents de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Selva i la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura del manifest. Denuncien l'immobilisme de la Generalitat i l'Estat per aplicar mesures efectives que garanteixin la supervivència del sector i acusen les grans distribuïdores d'enriquir-se mentre els productors reben preus baixos. «Els costos de producció cada vegada són més elevats i sembla que ho hagi de resoldre l'esperit sant», ha criticat el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball. La d'avui és la primera de tres mobilitzacions.

"Aquesta és la primera acció que fem aquest mes perquè hi ha molt problemes acumulats és l'hora de dir prou", ha afirmat Caball. Hi ha hagut tractorades arreu de Catalunya. A les comarques gironines, les columnes de tractors que han sortit de diferents punts de la demarcació han confluït, cap a les dotze del migdia, a la plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la Generalitat. La segona mobilització serà el dia 15 davant del Ministeri i la tercera el 26 davant les grans superfícies.

El llistat de reivindicacions és llarg perquè UP lamenta que també ho és el llistat de greuges que comprometen la supervivència del sector: "La situació s'ha vist agreujada per la crisi de costos, el gasoil ha pujat un 120%, el pinso un 40 i els fertilitzants també. No saps quins costos pagaràs cada setmana però veiem que no hi ha cap mesura i sembla que ho hagi de resoldre l'esperit sant".

En aquest sentit, Caball alerta que l'encariment dels costos de producció no va acompanyat d'un augment de preus que perceben els productors i que, al final, el consumidor acaba pagant més perquè s'enriqueix la cadena de distribució: "La realitat és que hi ha grans cadenes que obtenen 110 milions d'euros de beneficis però qui paga els plats trencats és la pagesia i la ciutadania. No hi ha transparència".

Segons UP, són els governs els qui "han de governar i prendre decisions" per pal·liar la situació. El sindicat agrari critica que, per contra, "només es legisla a favor de la gran distribució": "Caldria pactar preus asseient-nos en una taula perquè resulta que a la ciutadania li apugen els preus però a nosaltres no". Si no es fa, alerten, la crisi viscuda al sector lleter i al del vi s'anirà estenent a la resta.

Davant l'empitjorament de les condicions de treball al camp, el sindicat reclama polítiques concretes com una legislació que faci possible un mercat amb preus justos, transparent i equitatiu per a la pagesia; la modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció; la modificació del Pla Estratègic de la PAC a l'estat espanyol i la defensa de la preferència comunitària davant les importacions de països tercers.

Una altra de les reivindicacions afecta la llei de caça i a la compensació "íntegra" dels danys causats per la fauna salvatge al camp. El coordinador territorial d'UP a les comarques gironines, Narcís Poch, ha recordat que a la demarcació els senglars causen estralls i exigeix l'adopció de mesures per reduir la població o implantar sistemes de compensació.

També reclamen que es preservi l'espai agrari amb la redacció del pla territorial sectorial agrari, que es defensi la ramaderia i el consum de carn com a valor nutritiu més de la Dieta Mediterrània, que s'agilitzin els tràmits burocràtics (sobretot per garantir l'accés dels joves a la pagesia) i que es prioritzi la producció agrària i ramadera enfront a grans projectes d'implantació de renovables o que s'arribi a acords amb el sector per augmentar la presència, per exemple, de plaques solars.