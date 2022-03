La invasió russa a Ucraïna ha deixat molts desplaçats i ha provocat que milers de persones hagin entrat a la Unió Europea fruit de l’exili. Aquesta setmana una família ucraïnesa va haver-se d’aturar a les comarques de Girona fugint de l’horror. Anaven cap a Cambrils però el cotxe va dir prou i va quedar avariat a l’autopista AP-7. La solidaritat i generositat de l’empresa Grues Cruz i dels Mossos de Trànsit va permetre que la família pogués arribar a destí. Abans però van patir una prova de foc a les comarques de Girona. Portaven quatre dies de viatge fugint de la guerra en cotxe quan van patir una greu avaria quan circulaven el dilluns al vespre per l’AP-7.

La família ucraïnesa, formada per dos adults i quatre menors -un d’ells un nadó- es va haver d’aturar a l’altura de Sant Julià de Ramis. Mentre es trobaven amb dificultats, cap a un quart de nou del vespre, una patrulla dels Mossos de Trànsit de Girona que circulava per aquesta via ràpida, però en sentit contrari, va observar el cotxe i va anar a auxiliar-los.

Els agents van observar que tenia matrícula ucraïnesa, segons Mossos i que a dins hi viatjava una família. Que de seguida van deduir, que estava fugint de la guerra. Arran de l’avaria, els policies van avisar una grua perquè els remolqués el vehicle i també un taxi. En arribar el taxista -que és de la mateixa empresa de la grua-, com explica el responsable de Grues Cruz, Cristian Cruz va alertar-lo per explicar-li que hi havia una família ucraïnesa en aquella situació i li va explicar per exemple que «només portava una sola maleta i eren sis persones».

Ajuda des del primer moment

D’entrada l’empresari va decidir que «no els cobraríem res» i que els portarien fins a la seva base fins que poguessin resoldre la situació. La família no es podia comunicar massa perquè no parlava bé l’anglès però al final tant Mossos com el gruista i taxista van poder entendre que anaven cap a Cambrils, on tenien un conegut i hi ha una potent comunitat ucraïnesa.

El taxista veient el panorama va deduir que els ucraïnesos portaven força temps sense menjar i va proposar als Mossos d’anar fins al Viena de Salt -on l’empresa té la seu- perquè és un establiment que està obert fins tard.

Tots van anar amb la família fins a l’establiment, on van poder menjar quelcom i el taxista el va convidar. Un dels Mossos després del seu torn també es va quedar amb el taxista fins que va arribar un dels coneguts de la família des de Cambrils.

Aquesta família va poder arribar fins a la població tarragonina gràcies a una roda de solidaritat de tots els participants i que podria tornar-se a produir perquè hi ha milers d’ucraïnesos que s’han vist obligats a fugir de les seves llars per la guerra. Cruz afirma que l’actuació dels seus treballadors és la que «faria qualsevol en aquestes condicions» i que ha donat l’ordre que si es repeteix quelcom similar, tampoc es cobri el servei. Avui està previst que Grues Cruz porti també el vehicle de la família cap a Cambrils, carregat amb roba.