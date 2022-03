L’Ajuntament de Girona vol evitar la marxa al sector privat dels seus dotze assessors jurídics amb un «complement específic» que suposarà una despesa anual de 132.798,14 euros de les arques municipals. La intenció és que aquest pagament extraordinari el percebin dotze treballadors a raó de 622,41 euros en catorze pagues cada any. Això suposarà un import anual per cada un d’ells de 8.713,79 euros. El global per als dotze treballadors és de 104.565,47 euros. A aquesta quantitat s’hi han de sumar 28.232,68 euros, que correspon a un 27% del global i al denominat cost d’empresa, per sufragar aspectes com la Seguretat Social.

Aquest pagament s’haurà d’aprovar en un ple municipal. Fonts municipals ha explicat que aquest complement està regulat i reconegut i que només faltava concretar la quantitat per tal de començar-lo a pagar. La intenció d’aquest pagament és compensar els dotze afectats davant la prohibició a la qual estan sotmesos de treballar al sector privat. Tot plegat apareix en un informe municipal on s’analitza aquest factor «d’incompatibilitat absoluta» al qual estan sotmesos davant la impossibilitat d’exercir «en qualsevol altra activitat lucrativa». Aquest factor d’incompatibilitat els afecta des del 31 de juliol de 2018. Fins ara però, no se’ls ha compensat econòmicament i ara es vol aprovar aquest complement per fer-ho efectiu. La incompatibilitat els impedeix qualsevol altra activitat amb rèdit econòmic privat, a excepció de l’administració del patrimoni personal i familiar. En la valoració econòmica per analitzar el cost de la incompatibilitat s’assenyala que la jornada laboral d’un assessor jurídic és de 40 hores setmanals i s’estima que «podria assumir una càrrega de treball addicional de deu hores setmanals», estimant que aquesta dedicació a una segona activitat podria permetre-li fins a dinou procediments contenciosos (dotze abreujats i set ordinaris) i fins a quatre dictàmens. L’informe per calcular la compensació té en compte els preus unitaris fixats als plecs de prescripcions tècniques per a l’externalització puntual de determinats procediments, obtinguts dels criteris orientadors dels diferents col·legis d’advocats de Catalunya però «molt ajustats» tenint en compte que es tracta de licitacions amb cert volum de negoci. S’exposa que en realitat, podrien ingressar més en aquesta segona feina, però que s’ha optat per la «prudència». En relació als honoraris per l’emissió de dictàmens, s’ha fixat un import «molt moderat i probablement insuficient en casos de complexitat» de 2.000 euros per dictamen. L’anàlisi detalla també que el «cost d’oportunitat per treballar en el sector públic es veurà augmentat exponencialment per la pèrdua d’oportunitat de negoci», un fet que farà cada cop més difícil la «retenció de talent» dins l’administració. Fonts municipals expliquen que fa uns anys es va fer un reglament per evitar possibles «descontrols» i que a l’Estatut del Treballador es recull que en cas que hi hagi incompatibilitat s’haurà de compensar aquest fet amb un complement, que és el que es preveu aprovar properament.