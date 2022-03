El cotxe blau descobert en el clot d’un corriol de les Gavarres, entre Girona i Celrà, ha estat saquejat. Algú ha arrancat les portes i els seients de davant. És un dels dos vehicles històrics que hi ha al corriol batejat com a Manhattan Saturday Night Fever pels esportistes que els van descobrir. El nom ve de l’altre cotxe, un Renault 6, que té un adhesiu al vidre de la desapareguda discoteca «Manhattan» de Cassà de la Selva. El cotxe saquejat és el Citroën 400 2Cv de color blau clar i amb uns 45 anys de «vida» que durant un temps havia servit a un flequer per transportar llenya i eines a la seva botiga de la plaça del Vi de Girona. Quan van deixar de ser-li útils, va deixar els vehicles en un racó de la seva finca, entre el puig d’Estela i el castell de Sant Miquel, on van quedar engolits per la naturalesa.

Quan van quedar al descobert per un grup de ciclistes, la seva presència va córrer com la pólvora i es van convertir en un lloc de culte de molts ciclistes, caminants i corredors que s’hi apropaven a tirar fotos i a compartir-ho a les xarxes socials. Algú que hi va pujar a sobre va enfonsar el capó i va trencar un vidre davanter del vehicle blau. Ara, algú li ha arrencat les portes i els seients. La zona està essent netejada. Mentrestant, el Renault 6 segueix intacte. Això sí, hi ha multitud d’excrements d’animal al seu interior. Alguns experts consultats afirmen que podrien pertànyer a una geneta.