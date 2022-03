El Fòrum Gastronòmic Girona ha tancat aquest dimarts una edició d'èxit complint «totes les expectatives» tant en nombre de visitants com en la satisfacció entre expositors i ponents. A l'espera de les xifres definitives d'assistència, han arribat a l'objectiu que s'havien marcat de 15.000 visitants. «Podem dir que tenim moltes ganes de tornar l'any vinent», ha afirmat el director del Fòrum, Albert Labastida. Enguany, i amb la finalitat d'actuar com a «revulsiu» per a un sector molt afectat per les restriccions de la pandèmia, han comptat amb primeres espases de la cuina «en l'àmbit internacional i de casa» i amb algunes noves fórmules que arriben per quedar-se, com les sessions monogràfiques sobre aliments o elaboracions concretes.

«El Fòrum ha tornat després de tres anys i hem complert totes les expectatives de públic i, també, entre els expositors i els ponents que estan molt satisfets per com ha anat», ha afirmat Labastida. Un dels objectius que s'havien marcat era arribar als 15.000 visitants: «Hi hem arribat, tot i que encara no tenim les xifres definitives». Però més enllà de la valoració pel volum d'assistència, el director del Fòrum remarca la bona rebuda d'iniciatives noves com les sessions monogràfiques i que, assegura, continuaran en la pròxima edició. Enguany, han escollit tres plats que han protagonitzat les sessions. En primer lloc, l'steak tartar, una jornada en què experts i productors han explicat els secrets per a una bona elaboració i un concurs pioner a l'Estat per escollir-ne el millor: el guardó ha estat per a Isidor Soler Lizan, cap de cuina del restaurant Divinum de Girona.

La segona sessió monogràfica s'ha centrat en el pastís de formatge, un postre imprescindible a la majoria de cartes dels restaurants i en auge entre els consumidors. I l'últim monogràfic ha estat per a la xocolata, amb Casa Cacao de Jordi Roca com a convidada de luxe. «Els monogràfics han tingut molt d'èxit, amb el 100% d'ocupació, i això convida a repetir el format de cara a les pròximes edicions. Ja tenim una sèrie de productes i elaboracions que són candidates per acollir monogràfics nous», ha avançat Labastida. El Fòrum de l'any vinent està previst que es faci del 19 al 21 de març.

Aquest 2022, el Fòrum Gastronòmic ha comptat amb una extensió de 7.000 m² i 120 expositors, un 30% menys que en altres edicions. El director del certamen ha remarcat que, per al 2023, esperen poder comptar amb més expositors. Un altre dels objectius és aprofundir en els diàlegs de professionals del sector de reconegut prestigi i «continuar fomentant aquest equilibri entre el servei de sala i la cuina»: «Ha estat un dels aspectes en els quals hem volgut incidir».

A més dels tallers de cuina i presentacions de nous productes que ja són habituals al Fòrum Gastronòmic, un dels plats forts d'aquesta edició ha estat el sopar benèfic al Celler de Can Roca amb plats elaborats pels xefs Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. La recaptació, per a l'hospital Trueta de Girona. «Hem tingut la sort de comptar amb primeres espases de la cuina i, per a les pròximes edicions, no haurà de ser diferent», ha conclòs Labastida. El Fòrum Gastronòmic apaga els fogons aquest dimarts, però no s'acomiada del tot fins a l'any vinent. Fins que arribi la nova cita, han programat un seguit d'activitats vinculades al territori i que han de servir per anar fent xup-xup i recollint idees i inquietuds per al 2023.