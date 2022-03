La Universitat de Girona (UdG) porta al Saló de l'Ensenyament un estand basat en la sostenibilitat -serà íntegrament de cartró- i no hi donarà fulletons en paper. La universitat presentarà la seva oferta de graus en format exclusivament digital i personalitzat als estudiants de secundària i de cicles formatius que visitin el saló. Els becaris i becàries de les diferents facultats de la UdG els ajudaran a orientar-se a través d'un fulletó digital, que els anirà guiant en funció de les seves preferències i necessitats. A més, també aprofitaran per explicar-los quina és la seva experiència amb els estudis que estan cursant a la UdG. L'oferta acadèmica de la universitat comprèn dotze dobles titulacions i 52 graus.

La UdG arriba al Saló de l'Ensenyament amb un estand íntegrament de cartró, basat en l'aposta per a la sostenibilitat. A més, durant els cinc dies que duri el certamen (es fa del 16 al 20 de març al recinte de Montjuïc) no s'hi donaran fulletons en paper. Si no que tota l'oferta acadèmica de la UdG es presentarà en format exclusivament digital. La campanya d'aquest 2022 que presenta la UdG vol posar l'accent en l'estalvi de CO₂ que suposa el fet de no haver fet servir paper. L'acció s'emmarca dins un projecte més ampli, que abasta tot l'any acadèmic, i que es dedica al valor de la sostenibilitat. Precisament, aquest també serà l'eix fonamental de l'acte d'inauguració del pròxim curs acadèmic. La UdG es manté entre els 100 primers llocs de les institucions d'educació superior del rànquing internacional 'GreenMetric'. Un indicador que avalua la sostenibilitat de gairebé un miler d'universitats d'arreu del món.

30 màsters

El 18 i 19 de març, a les mateixes instal·lacions de Fira de Barcelona, hi tindrà lloc el Saló Futura. Aquí, la UdG hi presentarà la seva oferta de màsters universitaris. Una de les novetats importants, destaca la universitat, és la rebaixa de preu del crèdit dels màsters oficials (que ajudarà al fet que puguin accedir més estudiants). Aquest any, l'oferta de la UdG inclou 30 màsters de tots els àmbits d'especialització. Entre els més recents, en destaquen els de Ciència de Dades i de Moviments Migratoris al segle XXI.