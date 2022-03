Onze municipis del Gironès s'han aliat per impulsar projectes conjunts de mobilitat sostenible. L'objectiu és crear sinergies per potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l'ús del vehicle privat i avançar cap a una economia verda. La columna vertebral d'aquest projecte és el Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal, que es licitarà aquest any i que té un pressupost de quasi 400.000 euros. La intenció és que aquest document s'enllesteixi el 2025, i que a partir d'aleshores ja es tirin endavant els diferents projectes. «Estem contribuint a fer pobles i ciutats del segle XXI, a combatre el canvi climàtic i a descarbonitzar la mobilitat», ha subratllat el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró.

El projecte neix de la necessitat de revisar i actualitzar el pla de mobilitat de Girona (que es va aprovar el 2014 i és d'àmbit exclusivament municipal). La voluntat ara és fer un pas més, i incloure tota l'àrea urbana a l'hora de tirar endavant estratègies per impulsar la mobilitat sostenible de les persones i les mercaderies. El nou pla supramunicipal l'impulsen l'Ajuntament de Girona i el Departament de la Vicepresidència, a través de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATMG). Té el suport de la Diputació i del Consell Comarcal, i hi participen onze ajuntaments, que sumen una població de 161.500 habitants. A més del de Girona, són els d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià i Vilablareix. Tots ells formen part de l'ATMG i es troben dins la zona 1 d'integració tarifària. Entre d'altres, els objectius del nou pla se centren a potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l'impacte ambiental dels serveis de paqueteria, habilitar aparcaments dissuasius o impulsar el vehicle elèctric. «Ho farem amb una mirada intensa de respecte cap a la sostenibilitat; sabem que hi ha veïns de Salt que treballen a Quart, o de Bescanó que ho fan a Girona, i per tant ens cal treballar conjuntament», ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Aquest matí, els diferents consistoris, la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal han fet una reunió de treball a l'Estació Espai Jove de Girona. La trobada ha servit per donar el tret de sortida a la redacció del nou pla. Un document que es traurà a licitació aquest 2022 per un import de 390.820 euros. D'aquests, l'Ajuntament de Girona n'aportarà uns 246.500 i la Diputació, gairebé 85.000 més. La resta, es reparteixen entre els deu consistoris del Gironès que també participen en el projecte. Horitzó 2025 L'objectiu és que el Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal s'enllesteixi el 2025, i que a partir d'aquí es comencin a dur a terme els diferents projectes. Per redactar-lo, Madrenas ha subratllat que serà la participació ciutadana serà clau. Per això, es faran entrevistes, enquestes, debats i sessions de treball amb la ciutadania, professionals, grups d'interès i institucions. A més, el pla supramunicipal també inclourà els resultats d'una enquesta de mobilitat que està portant a terme l'ATMG. Abans de rebre l'aval definitiu, haurà de passar per un procediment d'avaluació ambiental. «Del segle XXI» El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que ha assistit a la reunió de treball, ha volgut valorar la importància «que onze municipis s'hagin posat d'acord per impulsar aquest pla, que millorarà la vida dels ciutadans». El vicepresident ha afirmat que el nou pla contribueix a fer «pobles i ciutats del segle XXI, molt més sostenibles» i que, sobretot, ajuda a promoure «un principi rector que avui ha d'estar incorporat de sèrie en qualsevol política pública: la lluita contra el canvi climàtic». «Treballem en la descarbonització de la mobilitat, que avui dia a Catalunya genera el 40% d'impacte de les emissions de CO₂», ha conclòs.