L'Ajuntament de Salt (Gironès) incrementa en 1,7 milions d'euros el pressupost dedicat a inversions. Una decisió que l'equip de govern municipal ha pres després que hi hagi un romanent a tresoreria de 4,4 milions d'euros. En aquest sentit, el consistori dedicarà la nova partida pressupostària a millorar l'asfaltatge i la xarxa viària, on preveu destinar 613.000 euros, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que comptarà amb una partida de 525.000 euros, millores als equipaments culturals amb 400.000 euros i als educatius on posaran 65.000 euros més dels que es tenien previstos inicialment. Des de l'Ajuntament han valorat la gestió de la hisenda municipal per poder tirar endavant aquest increment.