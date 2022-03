Guanyem dona el tret de sortida a un pla estratègic que els portarà a plantejar propostes per «dotar Girona d’un model de ciutat». Amb l’eslògan Transformar la ciutat, millorar la vida, el grup vol explorar aspectes clau per a la Girona del futur per tal d’aportar-hi «una transformació que permeti fer front als reptes ingents que tenim davant», ha explicat el portaveu, Lluc Salellas. La reordenació de l’entrada sud, el desplegament de mesures per assolir un habitatge assequible, un replantejament de la distribució dels futurs equipaments culturals, posar sobre la taula diferents vies per acostar-nos cap a la sobirania alimentària a nivell de ciutat o una proposta que permeti assolir la ciutat dels 15 minuts són alguns dels temes que treballarà Guanyem al llarg dels propers mesos. L’objectiu és «traslladar d’una manera molt clara i senzilla a la ciutadania que és possible millorar la qualitat de vida de les gironines i gironins si es canvia el plantejament de la ciutat».

El pla s’encetarà amb una proposta per dinamitzar els solars abandonats perquè s’hi desenvolupin usos temporals com espais per a gossos, zones ajardinades o horts comunitaris. La següent proposta serà una conversa entre el xef de Can Xapes, Lluc Quintana, i el ramader i pagès Pino Delàs sobre sobirania alimentària.