Girona ha ampliat la iniciativa de suport als infants «Comerç Amic» amb la incorporació de l’escola Migdia. Gràcies a aquesta adhesió, un total de 27 establiments més, propers al centre escolar, s’han convertit en punts de confiança pels nens en el seu trajecte de casa cap a l’escola, i a la inversa. Els establiments participants han col·locat un distintiu visible a l’entrada per tal que els escolars puguin demanar-los ajuda en cas que tinguin qualsevol problema. L’etiqueta «Comerç Amic, camí a l’escola» permet als infants identificar el local com un espai proper on acudir si tenen alguna necessitat o dificultat. Els establiments estan als carrers del Migdia, dels Rajolers, de la Rutlla, de Sant Agustí, de Joan Reglà, de Narcís Blanch i Illa, del Riu Llierca, del Castell de Peralada i del Marquès de Caldes de Montbui.