La fiscalia demana 43 anys de presó i l'acusació particular, en nom de les víctimes, vol una condemna de 48 anys per al professor de bateria de Quart acusat d'abusar sexualment de cinc alumnes entre els anys 2009 i 2020. Les acusacions sostenen que el professor es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertava en els alumnes per perpetrar als abusos al soterrani de casa seva. El mestre començava fent-los comentaris lascius i massatges i, després, passava a fer-los tocaments, masturbacions o fel·lacions. Segons els escrits d'acusació, a algunes de les víctimes també els hi ensenyava vídeos pornogràfics. El cas arribarà a judici a l'Audiència de Girona.

El jutjat processa un professor de bateria de Quart per abusar sexualment de dos exalumnes La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual amb accés carnal i prevaliment per la relació de superioritat, tres delictes continuats d'abusos sexuals amb accés carnal i prevaliment i un delicte continuat d'abús sexual amb prevaliment. L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, l'acusa dels mateixos delictes i de tres delictes d'exhibicionisme i provocació sexual. Salellas també recull els abusos comesos a una sisena víctima pels que, concreta, no pot demanar pena de presó perquè han prescrit. L'acusat era un "afamat" professor de música que oferia classes particulars a joves. Les lliçons les feia al soterrani de casa seva, un habitatge situat a Quart. Segons les acusacions, el professor s'anava guanyant la confiança dels alumnes i començava fent-los comentaris lascius, s'interessava per la seva vida sexual, els hi feia massatges o els hi ensenyava vídeos pornogràfics. Amb el pas del temps, i aprofitant-se d'aquesta relació d'ascendència, van començar els tocaments als genitals fins a les masturbacions o fel·lacions. Segons recullen els escrits d'acusació, el professor generava un vincle amb els alumnes dient-los que eren "com el fill que mai havia tingut", que per a ell eren "especials" o assegurant-los que el que feien era "un joc". Arran de la primera denúncia interposada l'any 2019 i de l'aparició del cas als mitjans de comunicació, les mateixes víctimes es van organitzar en una xarxa de suport i més exalumnes el van denunciar. Tots ells han patit seqüeles pels presumptes abusos. La fiscalia demana que el professor de bateria els indemnitzi amb 50.000 euros pel dany moral i l'acusació particular eleva la xifra a 141.560 euros; hi suma el cost de la teràpia i de les classes particulars que les víctimes van pagar. El cas arribarà a judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona.