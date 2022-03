Tres dels quatre regidors que formen part del grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Salt han signat un document en contra del procés de selecció del candidat de la formació per les pròximes eleccions municipals. L’actual portaveu del grup, Margarita de Arquer Carreras la regidora Anna Fusté Pujol i el regidor Jesús Vilaplana Birba, assenyalen en aquest document que es «desmarquen del mètode impositiu que el partit ha dut a terme a Salt en el procés d’elecció del candidat per a les properes eleccions municipals». L’únic que no ha firmat el document és Josep Valentí.

Tot això després que Diari de Girona revelés que el comitè local de Junts a Salt havia presentat la dimissió en bloc perquè estava disconforme amb la «imposició» des del partit del candidat per les pròximes eleccions i que el nom escollit era el de l’exregidor i actual director de les Bernardes Robert Fàbregas. Assenyalaven que se’ls va presentar «directament» com a «futur alcaldable» Fàbregas sense prèviament hagués convocat cap assemblea per escollir persones i candidatures.

«Allau de consultes»

«No entenem que la persona proposada com a cap de llista hagi acceptat que la presentació de la seva candidatura s’hagi fet a través d’aquest sistema», exposen els tres regidors de Junts que juntament amb Josep Valentí formen part del govern municipal de la vila».

Les «bones pràctiques»

En el comunicat, indiquen que no «pensen participar d’aquesta manera de fer, en la qual no s’han tingut en compte principis bàsics de participació i de bones pràctiques». Amb l’escrit afirmen que volen donar resposta «a l’allau de consultes que ens han fet arribar veïns i veïnes del municipi, amb motiu dels fets que han causat la dimissió en bloc del comitè local».

Malgrat l’enfrontament amb el partit, els tres regidors deixen clar que «com a regidors i regidores de l’Ajuntament de Salt, seguirem treballant fins al final de la legislatura amb compromís, transparència, rigor i responsabilitat envers els veïns i veïnes de Salt».

Reglament «fil per randa»

Fonts del partit s’han volgut mantenir al marge de la polèmica però sí que han volgut deixar clar que estan «seguint escrupolosament» el reglament intern del partit. En aquest sentit han explicat que la candidatura encara no està ratificada per la Comissió Municipal Territorial (CMT) i que «segueixen fil per randa» la normativa interna. Aquestes fonts han exposat que el comunicat del comitè local estava ple «errors» i afirmacions que «no es corresponen a la realitat» i que informaran de com ha anat tot el procés d’elecció un cop es confirmi la candidatura.

La setmana passada, quan ja havia esclatat la dimissió en bloc del comitè local de Junts, s’hauria celebrat una assemblea on s’hauria presentat Fàbregas als afiliats i ningú altre s’hauria presentat com a alternativa. No obstant, el comitè va explicar que el nom de Fàbregas ja se’ls hi havia «imposat» en una trobada moltes setmanes enrere i se’ls havia dit que seria el cap de llista perquè la Comissió Municipal Territorial hi estava d’acord. Explicaven que l’exregidora Fanny Carabellido, actual responsable del partit al Gironès, va convocar una trobada on hi va assistir el també exregidor Robert Fàbregas, que va ser presentat directament com a futur alcaldable de la formació a Salt.

Carabellido i Fàbregas van formar part de l’equip de l’exalcalde Jaume Torramadé, tot i que la primera va acabar trencant les relacions amb l’exbatlle enmig de la trencadissa de CiU amb diferents corrents internes i Fàbregas va acabar com a director de les Bernardes.