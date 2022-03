El comitè local de Junts a Salt ha presentat la dimissió en bloc perquè està disconforme amb la imposició des del partit del candidat per les pròximes eleccions. Ahir mateix van formalitzar la seva renúncia i van demanar que se’ls hi tramiti la baixa com a militants del partit.

En un escrit al qual ha tingut accés Diari de Girona, els quatre integrants del comitè denuncien «la falta de transparència i de bones pràctiques» en el procediment per escollir el candidat. Expliquen que fa uns dies l’exregidora Fanny Carabellido, actual responsable del partit al Gironès, va convocar una trobada on hi va assistir el també exregidor Robert Fàbregas, que va ser presentat directament com a futur alcaldable de la formació a Salt. Fanny Carabellido i Robert Fàbregas van formar part de l’equip de l’exalcalde Jaume Torramadé, tot i que la primera va acabar trencant les relacions amb l’exbatlle enmig de la trencadissa de CiU amb diferents corrents internes. Robert Fàbregas és des de fa deu anys el director de l’espai cultural Les Bernardes.

«S’ha incomplert el reglament»

Els quatre integrants del comitè (el cinquè va plegar mesos enrere) denuncien que s’ha «incomplert el reglament del partit sobre el procés d’elecció de les candidatures a les eleccions municipals» exposen hauria d’haver estat una assemblea d’afiliats i simpatitzants per tal que, «de forma democràtica i participativa, es poguessin escollir les persones que formarien part de les diferents candidatures». Lamenten però, que «de forma irrefutable, se’ns va indicar que la decisió ja estava presa per la comissió territorial vulnerant-se així, els drets del Comitè Local i, també, del conjunt d’afiliats de Salt».

Els dimissionaris consideren que «aquests fets no s’ajusten a les bases que regeixen i marquen les directrius executives del partit» que, com indiquen «sempre ha estat presentat com a aglutinador, transversal i regit per la transparència i la participació de tots els seus membres».

Com «l’antiga convergència»

«El que veiem al nostre territori és una gran semblança als paràmetres que varen marcar a la que anomenem antiga convergència», etziben. La trobada del comitè local amb Carabellido i Fàbregas es va produir fa diverses setmanes però la decisió de plegar es va prendre tot just ahir i es va comunicar al partit.