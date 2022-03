La Coordinadora d’ONG Solidàries va denunciar ahir que «se segueixi permetent la presència de l’exèrcit a l’Expojove», que comença aquest matí al Palau Firal de Girona, «normalitzant així la guerra, la violència i la indústria militar, mentre la ciutadania es mobilitza contra la guerra a Ucraïna». Diari de Girona va avançar la setmanada passada que l’exercit tornarà a ser a la cita educativa, però sense que els militar vagi vestits d’uniforme per complir amb el codi ètic de Fira de Girona.

Les entitats lamenten que l’Ajuntament de Girona i Fira de Girona «hagin decidit acollir l’estand un any més, i recorden que la seva presència en aquest espai educatiu contradiu gran quantitat d’acords institucionals». Denuncien també la «incoherència» que suposa que l’Ajuntament promogui la qualificació de Girona com a Ciutat educadora mentre permet any rere any que «l’exèrcit busqui reclutar soldats entre els joves gironins».