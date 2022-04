El retorn de la presencialitat de l’ExpoJove, el saló de la formació i l’ocupació de les comarques gironines, va superar totes les expectatives acollint prop de 9.000 al Palau de Fires de Girona entre dimecres i dissabte de la setmana passada. «Ha estat un èxit de participació, hem superat les dades de la darrera fira presencial i les conclusions són molt positives» va explicar ahir Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, que va afegir que, segons unes enquestes facilitades als expositors, «el 76% han fet una valoració molt bona i confirmen que tornaran l’any que ve».

Durant quatre dies, ExpoJove va acollir 90 expositors al Palau de Fires i va organitzar 30 xerrades al dia. El 2020 no es va poder dur a terme per la pandèmia i l’any passat es va apostar per un format virtual que, aquest 2022, s’ha compaginat amb el presencial. La plataforma en línia continuarà activa fins al final d’aquest curs.

El principal públic d’ExpoJove són els estudiants (la majoria dels quals, alumnes de quart d’ESO), a qui s’hi oferien propostes d’estudis i formació per a l’etapa posterior a l’ensenyament obligatori.

Sota el lema «Dissenya el teu futur», el saló tenia com a objectiu donar suport als joves, pares i mares, professorat, treballadors, emprenedors o persones en situació d’atur que vulguin ampliar o reprendre els seus estudis. Entre els gairebé un centenar d’expositors presents al saló gironí hi havia propostes d’estudis de batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, programes de formació i inserció i formació de persones adultes.