El Ministeri per a la Transició Ecològica està preprant un Reial Decret que establirà els requisits mínims que han d’incloure les zones de baixes emissions (ZBE) que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de posar en marxa abans del gener de 2023.

Segons han informat fonts ministerials a Europa Press, el nou decret podria estar a punt per a la seva aprovació durant aquest mateix trimestre. D’aquesta manera, els municipis podran conèixer els requisits mínims que hauran de complir les zones de baixes emissions i així es podran evitar situacions com la de Barcelona, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la ZBE en argumentar que faltaven «informes que avalin algunes restriccions, excés de l’àmbit geogràfic d’implantació i massa restricció de la mena de vehicles afectats».

L’article 14 de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica estableix que les entitats locals han d’aconseguir, l’any 2050, un parc de cotxes i vehicles comercials lleugers sense emissions directes de CO₂ i, en aquest sentit, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima fixa l’any 2030 que els vehicles matriculats siguin de nul·les o baixes emissions.

Així, de cara a facilitar la descarbonització dels vehicles (que hauran de ser d’emissions zero, com a molt tard, el 2040), la llei indica que s’han de posar en marxes mesures per a facilitar la penetració d’aquesta mena de vehicles ecològics. Una d’elles és l’establiment de zones de baixes emissions abans de gener de 2023 als municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars, així com mesures per a facilitar els desplaçaments a peu i amb bicicleta o altres mitjans de transport actiu, corredors verds intraurbans i mesures per a millorar el transport públic.