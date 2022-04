Tretze persones en situació d’atur, residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert, treballaran per l’Ajuntament de Girona durant set mesos a jornada completa. Ho faran gràcies al programa de «Treball als Barris», subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, que ha permès al consistori gironí contractar-los per a feines d’interès social com «dinamització i cohesió social, arranjament i manteniment d’equipaments i d’espais públics, medi ambient o sostenibilitat, entre d’altres».

L’objectiu del projecte és «la creació d’ocupació i el foment de l’activitat laboral en els barris de Santa Eugènia i de Can Gibert» amb la formalització d’uns contractes que també serveixen per afavorir «la inserció i la continuïtat de l’activitat laboral de persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió del barri, ampliant i especialitzant el seu bagatge professional». Al llarg dels set mesos del contracte, aquestes tretze persones tindran el suport del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del mateix programa Treball als Barris per intentar que, un cop finalitzat, tinguin més fàcil el retorn al mercat laboral «ordinari». Segons el programa, els tretze «desenvoluparan itineraris individuals d’inserció laboral, en els quals es treballarà el desenvolupament de tècniques i d’estratègies de recerca de feina i la millora de les seves competències». Les tretze contractacions s’han vehiculat a través de quatre paquets de feina diferents. Un és l’equip de «dinamització comunitària del barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla» format per quatre auxiliars de centre cívics i un tècnic de coordinació de l’equip que té com a objectiu «enfortir els projectes comunitaris dels barris i fomentar la participació ciutadana i comunitària de les persones que hi viuen». El segon grup seria la «brigada de microurbanisme i rehabilitació d’equipaments» amb dos peons de paleta i un oficial. Els tres treballaran en feines de «tasques de manteniment i de millora dels espais públics per afavorir l’accessibilitat dels ciutadans» sempre dins dels barris. El tercer la «brigada de dinamització i manteniment dels espais d’ús hortícola» amb dos peons de jardineria, un oficial de jardineria i un tècnic de medi ambient. Mentre que el quart, i últim, projecte estaria relacionat amb la «dinamització i suport a la logística dels equipaments municipals» amb un conserge. «Treball als Barris» és un programa de suport «als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social» que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.