La Gerència de Serveis Comuns de la Generalitat a Girona va convidar ahir els usuaris de centres d’atenció a la gent gran a celebrar la Diada de Sant Jordi, al Pati de les Magnòlies. Durant tot el matí responsables i treballadores socials de la Residència i Centre de Dia Maria Gay, la Residència i Centre de Dia Can Regàs, la Residència per a Gent Gran Puig d’en Roca i la Residència Sanitas Gerunda, van engalanar el Pati per a l’ocasió, amb roses de paper i feltre elaborades artesanalment pels usuaris als mateixos tallers. La gent gran també va omplir l’espai amb consells de vida, dites populars, poemes, i vivències. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, va posar en valor la participació de les residències de gent gran: «Ha estat un goig poder comptar avui amb la presència dels usuaris i usuàries dels centres d’atenció a la gent gran de Girona, convidem a la ciutadania a venir a descobrir el que han preparat al Pati de les Magnòlies. Hem de visibilitzar les persones grans, posar el nostre gra de sorra perquè se sentin partícips de la societat, i què millor que fer-ho que compartint estones amb elles i reconeixent les seves vivències. També vull agrair i realçar la tasca que du a terme el personal de les residències, sobretot durant aquests anys de pandèmia».