La moratòria de pisos turístics al Barri Vell i part del Mercadal de Girona no ha generat un efecte rebot ni ha afegit pressió a zones limítrofes. D’ençà que l’Ajuntament va aprovar la suspensió, ara fa mig any, les llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) s’han mantingut invariables, rondant les 750. El consistori segueix l’evolució setmana a setmana. El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, explica que treballen amb el Pla Especial que regularà els HUT a Girona amb el compromís que s’aprovi al novembre. Entre d’altres, es valora aplicar un topall de llicències que sigui el mateix per a tots els barris o bé diferenciar-los. En tot cas, Martí ja avança que al Barri Vell la idea és que els HUT «no superin en cap cas» el 17% dels habitatges.

La suspensió de llicències de pisos turístics se circumscriu al Barri Vell de Girona i a alguns carrers del Mercadal. A l’altra banda del riu, s’estén des de la plaça Independència fins a tocar de Pompeu Fabra (aquí, per exemple, afecta carrer Nou i Santa Clara). L’Ajuntament va aprovar-la a principis de novembre. D’entrada per a un any, però amb previsió d’allargar-la dotze mesos més si l’aprovació inicial del Pla Especial compleix terminis.

Ja aleshores, el consistori va dir que estaria amatent per veure si la moratòria provocava un efecte rebot a zones limítrofes. És a dir, que controlaria que no augmentessin les llicències d’HUT als barris i carrers que queden dins la primera corona a tocar de la zona on s’aplica la suspensió.

Des de llavors, l’Ajuntament ha anat fent un seguiment setmana a setmana. I ara, quan fa quasi sis mesos que la moratòria va entrar en vigor, les dades recullen que la situació s’ha mantingut invariable. «No hi ha hagut cap mena de pressió en aquests altres barris i, per sort, aquest fenomen no s’ha produït», explica el tinent d’alcaldia, Lluís Martí.

Ara mateix, a Girona hi ha 746 pisos turístics. Són una mica menys dels que hi havia donats d’alta en el moment que l’Ajuntament va aprovar la suspensió de llicències (757). Segons recull l’estadística, des de principis d’aquest 2022, la moratòria ha estabilitzat el nombre d’HUT al Barri Vell i també al Mercadal: un i altre barri en tenen, respectivament, 406 i 89.

Aquí s’ha de tenir en compte que el consistori va donar un mínim marge als promotors afectats que estiguessin rehabilitant blocs sencers per destinar-los a ús turístic. Quan es va aprovar la moratòria, tenien dos mesos per enllestir l’obra, obtenir la primera ocupació i presentar la sol·licitud per a la llicència d’HUT.

«S’han fet les tramitacions que pertocaven, però no ens hem trobat amb cap cas rellevant de situacions delicades o que n’hagin sortit realment perjudicats», concreta el tinent d’alcaldia. De fet, durant aquest breu parèntesi, el Barri Vell va reduir HUT (passant de 413 a 406) i el Mercadal tan sols va sumar un pis turístic.

Pedret, Sant Daniel i Carme

Si es passa la lupa pels barris limítrofs a les zones afectades per la moratòria, l’estadística de l’Ajuntament no mostra variacions.

Des de mitjans novembre, a Carme-Vistalegre hi ha 49 HUT. I el mateix passa a Sant Daniel, en què durant tots aquests mesos el barri manté el mateix nombre de pisos turístics (en concret, són tretze).

En el cas de Pedret, una altra de les zones que l’Ajuntament de Girona analitza, aquí la xifra de HUT no ha canviat des de finals del 2020. Durant aquest gairebé any i mig, s’ha mantingut invariable amb 21 pisos turístics.

L’estadística de l’Ajuntament també permet veure que, després del Barri Vell, aquella zona de la ciutat que concentra més HUT és l’Eixample Nord (on hi ha 111 llicències).

I com a dada curiosa, hi ha dos barris de Girona on actualment no hi ha cap pis turístic. Són Domeny i Sant Narcís.

El tinent d’alcaldia d’Urbanisme explica que la situació actual, en què la moratòria no ha traslladat pressió als barris limítrofs, els dona «una tranquil·litat d’esperit important» per encarar la tasca de redacció del Pla Especial que ha de regular la implantació d’HUT a Girona.

I referma, al mateix temps, la decisió d’aplicar la suspensió de llicències a l’àmbit del Barri Vell-Mercadal i no estendre-la arreu de la ciutat.

El Pla Especial en el qual s’està treballant servirà per regular i equilibrar la xifra de pisos turístics entre els barris. «D’allò que es tracta, evidentment, no és impedir l’activitat perquè aquests allotjaments turístics són necessaris», diu Martí en referència als HUT.

El que esperen és «que es porti a terme més en barris que fins ara no han tingut aquesta empenta i es congeli en aquells altres que ja tenen un nivell determinat d’aquest tipus d’allotjament», afegeix el tinent d’alcaldia d’Urbanisme.

En el cas del Barri Vell, els 406 pisos turístics representen el 17% dels habitatges que hi ha. Un percentatge que s’allunya, i molt, d’altres zones com Pedret (4,25%), el Mercadal (proper al 5%), el Carme (2,65%) o l’Eixample Nord (poc més de l’1%).

El regidor Lluís Martí ja avança, en tot cas, que pel que fa al Barri Vell, amb el Pla Especial «la idea és que en cap cas se superi aquest topall». I fins i tot, precisa, «abaixar en algun punt aquest percentatge».