«Girona FM», o sigui Montclau Produccions SL, es continuarà encarregant de la gestió de la ràdio municipal de l’Ajuntament de Girona amb un nou contracte per dos anys, a canvi de 159.040 euros (més IVA). El nou contracte és substancialment més baix que l’anterior, que 315.167,20 euros, en aquest cas amb l’IVA inclòs, amb una rebaixa que s’explica per la necessitat d’adaptar-se a una sentència judicial, del mes de març de 2021, que havia declarat nul·la l’anterior adjudicació. En la mateixa s’alertava que el servei s’havia «externalitzat íntegrament» i detallava que no podia obviar-se que l’adjudicatària «no sols s’encarrega de l’elaboració de la programació sinó que també determina el contingut dels programes, selecciona els intervinents i facilita les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris». Així, ara, Montclau Produccions SL rebrà molts menys diners per a aquest nou contracte, però, per contra, a partir d’ara serà l’Ajuntament qui s’hagi de fer càrrec de posar un local per als estudis i de pagar el sou del director de l’emissora municipal.

Un jutjat anul·la l'adjudicació de la ràdio municipal de Girona La setmana passada, la Mesa de Contractació va donar el vistiplau a l’oferta de Montclau Produccions SL, que era l’única que s’havia presentat al nou concurs, proposant «l’adjudicació del contracte». Un contracte per dos anys amb dues possibles pròrrogues que, un cop sigui formalitzat per un decret d’alcaldia, posarà fi a una situació temporal en la qual Girona FM ha seguit prestant el servei tot i tenir el contracte caducat des del passat setembre. A conseqüència dels canvis en el contracte, l’Ajuntament de Girona obrirà un concurs públic per escollir el director de la ràdio municipal que, complint la sentència del marc el 2021 ja no podrà ser una persona nomenada per Montclau Produccions SL. La idea dels responsables municipals és que sigui una plaça de tècnic superior, com es va fer amb les direccions del Teatre Municipal o del Bòlit, amb un sou que voltarà els 50.000 euros anuals. Un altre tema a resoldre serà el dels estudis de Girona FM que ara es troben en un local privat del carrer Balmes i que, segons la sentència, ara haurien d’anar a càrrec de l’Ajuntament oferir un local de la seva propietat o assumint-ne el lloguer. Girona FM, la nova ràdio municipal, comença les emissions dimarts