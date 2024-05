Sense semàfors durant hores en una cruïlla de Girona

Els semàfors de la cruïlla de la Gran Via de Jaume I de Girona amb la plaça de l’Hospital i el carrer Alvarez de Castro no funcionen. El trànsit es regula posant cintes que impedien travessar pel pas de vianants i posant cons i tanques per impedir girs dels cotxes des de Jaume I cap a la plaça de l’Hospital. En aquest sector no és el primer cop que, recentment, s’espatllen. Fa poc va passar també a la zona de la plaça Marquès de Camps i també a la Punxa, on els operaris encarregats del manteniment dels seàfors van haver de treballar per reparar la instal·lació.

Tampoc funcionen a l'avinguda Lluís Pericot, a tocar de la rotona amb el carrer Caldes de Montbui, on s'havien previst unes obres que es van ajornar per la pluja.