Girona replanteja l’inici del porta a porta a Montjuïc arran de les queixes veïnals

La implementació dels nous models de recollida de residus als barris de Girona no serà senzilla. Canviar les rutines a la ciutadania sempre genera recels, preocupacions i queixes. L’Ajuntament està a punt d’iniciar el desplegament del sistema porta a porta Montjuïc i s’han aixecat algunes veus que estan desacord amb com es vol començar. Fins al punt que s’ha decidit un replantejament de l’inici del nou model en aquest barri. Durant quinze dies conviurà el nou model d’un cubell per cada habitatge (que es coneix com a porta a porta) amb el tradicional dels contenidors de colors que encara funciona en l’actualitat.

Dues reunions informatives per explicar el nou sistema, no havien convençut. Per això, un grup de veïns havia fet circular un comunicat on exposava la seva intenció de sol·licitar l’aturada i ajornament de l’aplicació del sistema de recollida selectiva porta a porta, amb la intenció de convocar una assemblea extraordinària per trobar alternatives.

Fruit d’això, es va produir una reunió entre amb l’alcalde, Lluc Salellas, així com la regidora de barri, Gemma Geis, el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, i el regidor d’Esports, Adam Bertran, a més dels equips tècnics municipals.

Arran de la trobada es va acordar modificar l’inici del sistema de recollida al barri que ha de començar el 7 de maig. A partir d’aquell dia desapareixien els tradicionals contenidors de colors on els veïns poden abocar les deixalles a qualsevol hora. En lloc d’aquest sistema es col·locaven diferents pals perquè cada habitatge hi pengés el seu cubell on cada dia s’hi havia de posar una fracció de residus segons el dia de la setmana.

Sistema híbrid

Ara però, s’ha acordat començar amb un sistema híbrid. Fonts municipals han apuntat que tenint en compte que Montjuïc «és el primer barri on s’implanta el nou sistema», a banda dels ja existents fa temps (Vall de Sant Daniel, Pujada de la Torrassa i Campdorà-Gavarres) «el govern ha buscat una solució transitòria on durant les dues primeres setmanes conviuran els dos sistemes». Assenyalen que «de manera esglaonada s’aniran retirant els contenidors tradicionals» i que «a finals de maig es retiraran els últims i el barri ja funcionarà al 100% amb porta a porta».

Paral·lelament s’està estudiant la manera més adequada per situar els cubells a la via pública d’alguns blocs de pisos amb situacions particulars complexes. En concret, podrien desplaçar-se més a tocar zones d’aparcament que davant de les entrades d’edificis.

Els següents barris

El desplegament del sistema porta a porta seguirà en altres barris. El 28 de maig tocarà a part de Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa i part de Domeny-Taialà. El 17 de juny a Torre Gironella, Pedreres-Fora Muralla, part de Montilivi - La Creueta i part de Sant Narcís. El 8 de juliol serà a Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu. Als barris on hi haurà contenidors intel·ligents, el desplegament es farà passat l’estiu.

