L’Ajuntament de Salt ha dut a terme durant les darreres setmanes la instal·lació de pedals a tots els contenidors soterrats del municipi amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat i la higiene. Aquesta inversió s’ha realitzat després que durant el darrer any s’hagi fet una prova pilot per avaluar dos models diferents, a la plaça Llibertat i a la plaça Catalunya.

En total s’han instal·lat 164 pedals i amb el nou dispositiu, els contenidors es poden obrir manualment o amb el peu.

El regidor de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Salt, Josep Valentí, explica que “després del període de proves d’avaluació dels diferents models de pedals existents, durant les darreres setmanes hem instal·lat els nous mecanismes per obrir els contenidors soterrats, millorant-ne l’accessibilitat per als veïns i veïnes i, al mateix temps, reduir que es deixin bosses a terra i hi hagi desbordaments”.

Per la seva banda, el segon tinent d’alcalde i regidor de Serveis Públics, Àlex Barceló, afegeix que “continuem adaptant el servei de neteja viària i recollida d’escombraries a les necessitats dels saltencs i saltenques, aplicant millores de tota mena com la que representen els pedals als contenidors soterrats per facilitar-ne l’accés”.

El projecte ha comptat amb una inversió de 66.900 euros.