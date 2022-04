El Teatre Municipal va ser l’escenari escollit per segellar la carta de Compromís per crear el Consell Local per la República de Girona. L’acte va comptar amb la presència de diferents membres del consell per la República i amb una intervenció de Carles Puigdemont. També va ser a l’acte l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas. Girona encara no tenia consell local de l’organització, tot i que diferents entitats, polítics i personalitats havien fet passos per impulsar-ho per tal que fos una realitat. Entre les funcions dels consells locals hi ha impulsar estratègies per a la plena «instauració de la República Catalana» i «col·laborar amb totes les accions institucionals i de la societat civil que tinguin com a objectiu la plena instauració de la República».