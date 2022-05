La Policia Nacional ha desmantellat una banda criminal que introduïa cocaïna i heroïna a Lanzarote des de París i tenia ramificacions a Alcalá de Henares (Madrid) i Salt (Gironès) en una operació amb 22 persones detingudes, 7 de les quals ja són a la presó.

La detecció, en els últims mesos, de 7 'muleros' de Guinea Bissau i Portugal que van arribar a l'aeroport César Manrique de Lanzarote transportant cocaïna va donar inici a una investigació que ha permès destapar la presència d'un grup organitzat dedicat al tràfic de drogues a l'illa, ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de Policia de Canàries en un comunicat.

En aquesta operació, dirigida i coordinada pel Jutjat d'Instrucció número 2 d'Arrecife i en la que ha col·laborat la Fiscalia Antidroga, s'han dut a terme 15 registres domiciliaris a Arrecife, Madrid i Girona en els que han estat confiscats 11 quilos de cocaïna i 3,6 quilos d'heroïna, intervinguts més de 62.000 euros i detingudes 22 persones.

Els arrestats, amb edats entre els 27 i els 66 anys i 13 d'ells amb antecedents policials, són originaris de Guinea Bissau, Nigèria, Sierra Leone, el Marroc i República Dominicana i han estat acusats de suposats delictes contra la salut pública i organització criminal.

Els agents van poder determinar que el principal investigat, un home de 53 anys i nacionalitat nigeriana, resident a Girona, organitzava l'enviament de persones que transportaven substàncies estupefaents ('mules', en l'argot policial) fins a Lanzarote via París, on era lliurada a la resta dels investigats per a la seva adulteració i venda al detall.

El passat mes de març, i amb la col·laboració de les autoritats portugueses, van ser confiscats a l'interior d'una maleta 40.000 euros en efectiu, procedent de la venda de substàncies estupefaents a l'illa i amb destinació final Portugal.

El passat 4 d'abril van començar a realitzar-se una sèrie de registres domiciliaris, 9 d'ells a Lanzarote, un altre a Madrid i un últim a Girona.