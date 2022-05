La plantilla de Girona + Neta ha ratificat el preacord pel nou conveni i s'ha desconvocat la vaga indefinida d'escombriaires. Les votacions s'han repartit en els tres torns de treball i l'urna amb les butlletes no s'ha obert fins ben entrada la matinada. Els resultats s'han conegut pels voltants de les tres de la nit. Dels 167 treballadors i treballadores que hi ha en plantilla, 90 han votat a favor del preacord. Hi ha hagut 65 vots en contra i els dotze restants han estat abstencions. El nou conveni serà vigent fins al desembre del 2024. Entre d'altres, inclou un pacte de rendes, passar a plantilla els 50 interins que té l'empresa i estableix que a partir d'ara les contractacions es faran a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO).

El preacord que van tancar dijous passat els representants de l'empresa mixta (FCC i l'Ajuntament) i els sindicats que formen part del comitè (UGT, CGT i CCOO) s'ha sotmès aquest dilluns a l'assemblea de treballadors. Les votacions s'han fet en tres torns, coincidint amb els diferents horaris de treball, i s'han allargat fins ben entrada la matinada. De fet, l'urna amb les butlletes s'ha obert pels voltants de les tres de la nit. Dels 167 treballadors i treballadores que hi ha en plantilla, gairebé el 54% s'han decantat pel 'Sí'. N'hi ha hagut 90 que han avalat el preacord per al nou conveni. Per contra, quasi un altre 40% han decidit rebutjar-lo (la butlleta amb el 'No' ha rebut 65 vots). Finalment, hi ha hagut dotze persones que han decidit votar en blanc. L'aval al preacord suposa que, automàticament, es desconvoqui la vaga indefinida en la recollida d'escombraries i neteja viària. Inicialment, s'havia convocat per a la mitjanit d'aquest 2 de maig, però com que hi havia l'assemblea, es va endarrerir fins a conèixer el resultat de les votacions. Ara, un cop aprovat el preacord, l'aturada queda desconvocada de manera automàtica.

Fins al desembre del 2024

El nou conveni tindrà una durada de quatre anys, tenint en compte que l'anterior va caducar a finals del 2020. És a dir, que aquest s'estendrà des d'1 de gener del 2021 fins a 31 de desembre del 2024. Inclou una part econòmica i una altra més referida a aspectes socials (com ara contractacions, ascensos i promocions). En l'apartat econòmic, recull increments del 6,5% per al 2021; i per als altres tres anys, d'un 2%. El pacte entre empresa i sindicats preveu, però, que si durant el 2023 i el 2024 l'increment de l'IPC és més elevat que aquest percentatge, l'augment que pertoqui aplicar es consolidarà a les taules salarials. I precisament, aquest havia estat un focus de discrepància entre part del comitè. Perquè el sindicat CCOO reclamava que aquesta consolidació s'estengués també a aquest 2022. És a dir, que si l'IPC tanca l'any per sobre del 2%, aquesta diferència també es reflectís a les taules salarials, i no s'abonés amb un xec.

Contractes a través de l'SMO

Dels 167 treballadors que formen part de la plantilla de Girona + Neta, gairebé una tercera part (uns 50) són interins. El pacte per al nou conveni recull que tota aquesta bossa passaran a ser fixes a tot tardar a 31 de desembre del 2024. Pel que fa a contractacions, el preacord que la plantilla ha avalat recull que, a partir d'ara, quan Girona + Neta necessiti personal, tots els llocs es cobriran a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO). En paral·lel, s'avançarà cap a la igualtat, amb l'objectiu que el percentatge de dones a la plantilla sigui del 40% (actualment, Girona + Neta té 44 treballadores). Per acabar, l'acord entre empresa i comitè recull que el nivell de formació de tots els empleats de Girona + Neta serà aquell adequat per al lloc de treball que estiguin ocupant. I finalment, en cas de discrepàncies sobre modificacions substancials de llocs de treball, les dues parts van acordar que manarà l'Estatut dels Treballadors.