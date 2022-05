L'Ajuntament de Girona ha engegat un projecte per dignificar el «treball invisible» de les treballadores de la llar i les dones que tenen cura de gent gran. Siguin o no membres de la família, l'objectiu és donar-los recursos per millorar el seu dia a dia i, sobretot, oferir-los un espai de trobada on poder compartir emocions i sensacions. «Volem cuidar les persones cuidadores», assegura la regidora de Drets Socials, Núria Pi. El projecte, subratlla l'alcaldessa, també té un marcat accent «feminista», perquè sovint són elles qui s'encarreguen de fer aquestes tasques. La iniciativa s'ha inclòs dins la marca 'A Girona ens cuidem', que ha creat l'Ajuntament per apropar els recursos que ofereix l'àrea de Serveis Socials a la ciutadania.

La regidora de Drets Socials admet que la cura a les persones grans massa sovint «està centralitzada i recau en les dones», siguin o no membres de l'entorn familiar. Núria Pi subratlla que hi ha «moltes tasques quotidianes, com ara cuinar, netejar o ajudar a vestir-se, que de fet estan invisibilitzades i mancades tant de drets econòmics com socials». Amb l'objectiu de dignificar aquest col·lectiu, l'Ajuntament de Girona ha creat un projecte destinat a «cuidar les persones cuidadores». Perquè de retruc, precisa Pi, això també revertirà en una millor atenció a les persones grans i dependents. De moment, amb l'ajuda de la UdG, l'Ajuntament ha fet un estudi per analitzar les accions a dur a terme, i l'objectiu és poder-les concretar entre finals d'aquest any i principis del 2023.

La regidora de Drets Socials explica, per exemple, que es volen impulsar accions formatives, dirigides tant a treballadores de la llar com a persones que tinguin cura de gent gran. «Caldrà abordar dubtes quotidians, com ara temes posturals per evitar fer-los mal quan els vesteixin, o bé quina és la dieta més adequada», concreta Núria Pi. En paral·lel, l'Ajuntament també vol crear un espai de trobada dirigit a persones cuidadores -siguin o no de la família- perquè puguin compartir emocions i sensacions. La iniciativa, a més, implica entitats com ara la Creu Roja «per ajudar a inserir laboralment les persones nouvingudes», explica la regidora de Drets Socials.

Aquest projecte és un dels eixos que s'engloba dins la iniciativa 'A Girona ens cuidem', una marca que ha creat l'Ajuntament de Girona per apropar els recursos que ofereix l'àrea de Drets Socials a la ciutadania. Sobretot, arran de les noves necessitats que s'han detectat amb la covid-19. «Serà una marca atemporal i viva», ha concretat la regidora. «Transformem els serveis d'atenció a les persones, perquè la pandèmia també ens ha fet adonar que calia abordar aquesta tasca amb actitud activa, prioritzant la detecció, i no només reactiva», ha subratllat l'alcaldessa, Marta Madrenas. En paral·lel, Madrenas també ha fet incís en què l'objectiu és superar «la teoria clàssica» que els serveis socials són «només» per a les persones que pateixen risc d'exclusió social.

Infància, violència masclista i teleassistència

'A Girona ens cuidem' es planteja, doncs, com un paraigua de projectes i recursos socials que a vegades la ciutadania desconeix que existeixen. Dins les iniciatives que s'hi han inclòs hi ha, per exemple, l'atenció a les dones que pateixen violència masclista (a través del SIAD) o bé un nou programa centrat en la cura d'infants de fins a 12 anys. L'ha impulsat la Generalitat, per part de l'Ajuntament hi participa també l'àrea d'Educació, i segons concreta la regidora, l'objectiu és «alliberar temps per a les famílies» -especialment, les dones- a l'hora de cuidar els infants.

Dins la nova marca també s'hi inclouen tallers escolars per lluitar contra la violència de gènere i el programa 'Com es troba?', que l'Ajuntament va impulsar aquest hivern per conèixer les necessitats de les persones més grans de 75 anys que viuen soles i que no estan vinculades als serveis socials. Fins ara, ja s'han fet una vuitantena de trucades i, segons ha explicat Núria Pi, les primeres conclusions han permès veure com moltes d'aquestes persones tenen xarxa de suport. Gairebé vuit de cada deu surten al carrer diàriament i el 88% saben a qui dirigir-se (sigui familiar o no) en cas que necessitin ajuda. A més, el programa també ha permès detectar «algunes demandes» del servei de teleassistència i activar-lo quan les persones grans l'han demanat.