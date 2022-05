Entitats gironines s'han agrupat per crear la Coordinadora Antimonàrquica de Girona que, en un primer acte, han instat la Fundació Princesa a "marxar" de la ciutat. Segons recullen al manifest, la Coordinadora s'ha activat davant la propera celebració de diferents actes de la Fundació a la ciutat, com ara el Tour del Talent previst per a la setmana vinent. "No volem que cap proposta de futur de la ciutat passi pel sedàs de la Fundació Princesa de Girona ni de cap Borbó", recull el manifest. Per això, volen "que marxi de la ciutat la plataforma de blanquejament d'una monarquia corrupta i repressiva" i animen tant patrons com institucions a deixar "de formar-ne part".

"Som una societat madura, emancipada i republicana i per això no acceptem cap mostra de caritat de cap Borbó", comença el manifest que subratlla que "el rei Borbó és el rei de la repressió, és el rei del 3 d'octubre, és el rei de l''A por ellos', de l'imperialisme, amb l'únic mèrit de ser el successor imposat del dictador Francisco Franco".

La coordinadora sosté que la Fundació Princesa de Girona i les activitats que té previstes a la ciutat són "una campanya de màrqueting" i rentat d'imatge de la monarquia. Per això, reclamen que cap institució gironina "accepti blanquejar" la monarquia. En aquest punt, demanen a l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona que deixi de col·laborar en el Tour del Talento: "Mai cap monarquia pot ser exemple d'emprenedoria ni de futur".

El segon punt del manifest reclama als patrons (tant de les comarques gironines com del conjunt dels Països Catalans) que abandonin el patronat per evitar "seguir donant suport ni perpetuant cap monarquia".

La coordinadora no vol "que cap Borbó" visiti la ciutat: "No són benvinguts". I també volen que Girona "esborri" del nomenclàtor tota referència borbònica que hi quedi, com ara Torre Alfons XII. "Que es deixi d'avergonyir la ciutat amb la utilització del seu nom per mantenir un títol inventat que no reconeixem i no ens representa. Girona no és dels Borbons", assenyalen al manifest.

"Recordem a Felip de Borbó que la ciutat de Girona l'ha nomenat persona non grata i que no és benvingut a Girona, una ciutat que mira al futur i a una república independent. Per tots aquests motius, fem fora al rei Borbó de Girona", acaba el manifest.