reunió amb l’equip de quim salvi. El ministre d’Universitats, Joan Subirats, va visitar ahir al matí la Universitat de Girona per exposar les línies de treball del seu ministeri i presentar els avanços en la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Per la seva part, el rector de la UdG, Quim Salvi, li va traslladar els reptes de futur la institució i li va exposar les necessitats per a poder dur-los a terme. En paraules del rector, el desenvolupament normatiu actual ofereix una oportunitat perquè la legislació «doti de la flexibilitat necessària que permeti a les universitats acostar-se a Europa».