L'Ajuntament de Girona ha decidit que no eliminarà les herbes espontànies que surten a la vorera i als escocells. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que des que van decidir deixar d'utilitzar productes tòxics com el glifosat pel que suposa per la salut dels humans i els perjudicis cap al medi ambient havien estat estudiant alternatives i al final han apostat per un model que ja s'aplica ciutats europees com Nantes, París, Gant o Amsterdam.

A més, s'ha elaborat una guia digital (es pot trobar en paper a l'oficina de sostenibilitat del carrer Ciutadans) amb 18 espècies per tal d'ajudar a la ciutadania a conèixer les plantes urbanes més habituals. Terés és conscient que part de la població pot pensar que amb la mesura la ciutat bruteja, per això ha dit que és 'hora de fer pedagogia i informar de les virtuts dels elements vegetals. El regidor sí que ha dit que s'actuarà, amb les brigades o l'empresa de neteja, en els punts on hi hagi risc per la mobilitat o la seguretat. "Les herbes que creixen són plantes, no són males herbes" ha insistit el regidor. Terés ha exposat que caldrà proposar la ciutadania que faci un caniv de xip. Fa uns anys, la germana del regidor, l'exregidora desapareguda Núria Terés, va posar sobre la taula la necessitat que aquestes plantes que creixen a les voreres deixessin de dir-se "males herbes" i passessin a anomenar-se "herbes espontànies". En aquell moment hi va haver certa polèmica. Poc a poc es camina cap a aquesta idea.