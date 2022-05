Fins a 61 associacions de famílies i veïns de Girona s'han concentrat aquest dilluns a la tarda a la plaça del Vi per demanar "entorns escolars segurs i saludables". La protesta ha arrencat a les cinc de la tarda a 29 llars d'infants, escoles de primària i instituts amb una gran bicicletada que ha acabat al davant de l'Ajuntament de Girona on els manifestants han convocat una 'timbrada' fent sonar el timbre de les bicis com a protesta. Les famílies i veïns demanen al consistori que s'elimini la circulació de cotxes al voltant de les escoles, que es fomenti el transport públic i eliminar les places d'aparcament que hi ha als voltants dels centres per posar-hi places per a bicicletes.