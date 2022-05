La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, exigeix la convocatòria immediata de la comissió del codi ètic perquè tots els grups municipal justifiquin les seves despeses i s’elabori un protocol específic. Ho va reclamar durant el ple municipal de dilluns on va explicar que Ciutadans no va assistir a la reunió d’abril «perquè des de Ciutadans volíem disposar dels comptes de tots els grups municipals i que la comissió del codi ètic no es convertís en una cacera de bruixes contra un únic partit». «Cal parlar dels comptes? Parlem-ne, no tenim cap problema, però parlem-ne de tots», va argumentar Pujola.

La portaveu del grup municipal de Ciutadans. va anunciar que ara ja disposa dels comptes de tots els partits municipals i que precisament per aquesta raó reclama la convocatòria de la comissió del codi ètic perquè «tenim algunes preguntes a fer».