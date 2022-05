Les obres del camp de futbol de Vilablareix per ampliar amb un nou camp de futbol 7 i dos marcatges de futbol 5 van començar ahir. L’obra consisteix en la construcció del camp de futbol 7 annexa al camp de futbol municipal de Vilablareix, així com la creació d’una àrea d’escalfament i estirament situat entre l’edifici dels vestidors i el carrer del Pont d’en Canals.

La construcció del camp de futbol 7 s’executa en una esplanada on ja existeix el camp de futbol de terra. Es manté la ubicació actual però es fa el canvi dels seus paviments amb la millora de les capes de suport i de les seves instal·lacions.

«Estem molt contents de que aquesta obra es faci realitat. És una demanda de fa anys que per fi veu la llum. És una necessitat que tenim com a poble. Un centenar de nens i nenes que hi viuen practiquen aquest esport al municipi i l’equipament se’ns estava quedant petit. Amb aquest nou camp de futbol 7 ens assegurem tenir coberta aquesta necessitat en un present i futur per Vilablareix» va explicar el regidor d’esports, Marc Avellí.

Els treballs es finalitzaran a finals de setembre. S’havien licitat per uns 327.000 euros.