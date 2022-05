El IV Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació (ISNE) que s’ha celebrat aquest cap de setmana a l Montessori Palau Girona ha reunit 279 persones de manera presencial, principalment famílies i docents i directors de centres escolars tant de Catalunya com de Madrid, Andalusia, València. Aquesta edició també s’ha pogut seguir online, amb inscrits a d’Argentina, Atlanta, Estats Units, Costa Rica, Àustria, Suïssa, França o Anglaterra, entre d’altres.

Ana Juliá, responsable de formació i innovació del Montessori de Girona ha destacat l’èxit de la convocatòria i ha insistit en que «és essencial treballar per un canvi de paradigma en l’educació i començar a considerar que l’educació es basa en el desenvolupament del cervell per al futur». entre els ponents hi havia el Dr. Álvaro Pérez-Leone, el Dr. Manel Esteller o el Dr. Facundo Manes.