La quarta Jornada d’Innovació i Emprenedoria de la Formació Professional (FP) de Girona es va centrar en el valor d’emprendre tenint en compte el fet de generar un impacte ecològic i social positiu. La diada es va fer al Centre Cultural La Mercè i tenia per objectiu impulsar la divulgació de coneixement i experiència dins d’aquest àmbit formatiu. L’activitat s’adreçava especialment a centres educatius que ofereixen cicles formatius.

La xerrada principal de la jornada, sobre la importància d’emprendre generant impactes positius, va anar càrrec del fundador i president de Som Mobilitat, Ricard Jornet. A més, es va organitzar una taula rodona amb quatre joves emprenedors i emprenedores d’FP, que van exposar els models de negoci que han engegat i la seva experiència en el món de l’emprenedoria. A les activitats hi van assistir un centenar de persones.

«Quan parlem de sostenibilitat, incloem molts aspectes. A l’hora d’emprendre, podem resumir-ho en fer allò que necessitem però sense comprometre a generacions futures. Aquest és el repte que es planteja avui en dia a les empreses i a les persones que volen emprendre. Per aquest motiu és important que la formació professional, com a impulsora d’emprenedors i emprenedores, pugui tenir aquesta sensibilitat envers un futur sostenible», va declarar l’alcaldessa, Marta Madrenas, en donar la benvinguda als assistents a la jornada.

Premis d’Emprenedoria

Durant la jornada també es van entregar els Premis d’Emprenedoria de l’FP de la ciutat de Girona, que arribaven a la tercera edició i que reconeixen els tres millors projectes d’emprenedoria d’estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) i de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

La proposta Drugys Brand Clothes, de l’alumna Adriana Chamaidán, del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials de l’Escola Tècnica de Girona, va quedar en la primera posició de la categoria de Millor projecte d’emprenedoria de l’FP de CFGM. És un projecte de moda alternativa basat en el disseny i la venda de roba personalitzada amb un estil urbà, underground i vintage dels anys 60, 70, 80 i 90. El segon premi se’l va endur Roma, de Laura Rodríguez i, el tercer, XocoMarta, de Marta Fondevila, totes dues del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Pastisseria i Confiteria de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.

Pel que fa a la categoria de Millor projecte d’emprenedoria d’FP de CFGS, el primer premi va ser per al projecte Healthy Smile, dels i les alumnes Adriana Planella, Saray Negre, Llum Pérez, Carla Armengol, Andrea Tenorio, Bernat Isach i Biel Turon, del Cicle d’Educació Infantil de l’Institut de Montilivi. Han dissenyat un servei pedagògic de gestió de les emocions per a infants de 3 a 6 anys, que es desenvolupa a través de tallers i activitats. Amb el segon i tercer premi es van reconèixer Tot Nens, de Vanesa Titos i Mónica Blanes, del Cicle d’Higiene Bucodental de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà, i Gamemotion, de Lorena Cifuentes, del Cicle d’Integració Social de l’Institut Montilivi.

Durant l’acte, el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, va apuntar que l’Ajuntament treballa «per afrontar els reptes que afecten la formació professional»: prestigiar i donar valor a aquest itinerari formatiu, que l’oferta formativa de l’FP respongui a les necessitats de l’actual societat i apostar per un bon sistema d’orientació als futurs estudiants, que puguin conèixer correctament la formació professional i se’ls pugui acompanyar en el moment de presa de decisions d’itineraris formatius.

La dotació del premi és de 1.500 euros, repartits entre els projectes classificats en el primer lloc (350 euros per a cadascun), en el segon (250 euros per a cadascun) i en el tercer (150 euros per a cadascun). L’import s’atorga al centre de formació professional dels guanyadors, per tal que la quantia s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria.