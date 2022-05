cantata escolar. Entre ahir i avui, més d’un miler d’alumnes de tercer, quart i cinquè de primària de disset escoles de la ciutat passaran per l’Auditori de Girona en la vint-i-quatrena edició del «Tot junts a cantar». En aquesta edició els joves cantants interpreten la cantata «L’any tirurany més poètic», composta per Albert Gumí a partir del llibre de Ricard Bonmatí amb el mateix títol. El projecte «Tots junts a cantar» està impulsat per l’Ajuntament de Girona, a través de l’Escola Municipal de Música de Girona, i l’Auditori de Girona.