El tribunal de la secció quarta de l’Audiència de Girona ha condemnat l’home acusat de segrestar la seva exparella a Salt i violar-la en un descampat el 2020.

La sentència, que ha avançat ACN, imposa 11 anys de presó a l’acusat, A.E.B., per un delicte d’agressió sexual amb penetració amb concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i de maltractaments. D’aquesta manera, desacredita la versió donada per l’acusat, que va negar que l’hagués segrestat i va assegurar que les relacions sexuals van ser consentides. Les acusacions li sol·licitaven 20 anys de presó.

El tribunal, però, no se l’ha cregut, i considera acreditat que cap a les cinc de la tarda del 23 de gener de 2020, l’acusat, que llavors tenia 55 anys, va segrestar la víctima, que en tenia 22, a Salt amb el pretext d’anar a dinar al municipi amb cotxe. Un cop va ser dalt el cotxe, l’acusat va conduir cap a l’autopista en direcció Barcelona, impedint qualsevol intent de la víctima de frenar el vehicle, i ignorant les seves demandes de tornar-la a casa.

Tampoc va fer gens de cas de l’avís d’una familiar de la víctima, que per telèfon el va amenaçar de trucar la policia si no retornava a Salt. Finalment, el processat va aturar-se en un parc allunyat de Mollet del Vallès. Allí li va proposar de tenir relacions sexuals, però la víctima va refusar. La noia va aconseguir sortir del cotxe per fugir, però ell la va atrapar i la va fer caure a terra, colpejant-la amb els peus i les mans i tornant-la a amenaçar. La va arrossegar fins al cotxe i un cop dins la va violar.

L’afectada va rebre una segona trucada de la seva cosina, però l’acusat va obligar-la a respondre-li que la deixés en pau i que havia reprès la relació sentimental amb ell. Va ser quan un conegut de l’acusat va arribar al lloc dels fets quan la víctima va poder sortir del cotxe i fugir, fins que va perdre la consciència i va ser auxiliada per vianants. Arran dels fets la víctima va patir diverses lesions al cos, que van ser objectivades en un examen mèdic, que també va determinar que havia rebut una penetració.

La sentència, que encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, titlla de «pintoresc» el relat de l’acusat; la fiscal ja el va descriure com a «caòtic» durant la vista. El tribunal considera que l’acusat no explica per què va triar aquell lloc per tenir relacions, i per quin motiu la víctima va aparèixer desmaiada amb múltiples lesions i la roba bruta, i va haver de ser auxiliada per vianants.

Més enllà de la pena de presó, el processat haurà d’indemnitzar la víctima amb 6.490 euros.