L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) ha començat les obres d’ampliació a les seves dues ubicacions principals. Aquesta reforma es fa a través de dos projectes que tenen per objectiu dotar l’equipament de nous espais dedicats a la investigació, per acollir el creixement que estan tenint els 23 grups del centre de recerca.

Al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, els treballs consistiran a afegir una segona ala annexa a l’edifici Mancomunitat 2 (M2), que sumarà 485 m² als 1.757 m² de superfície construïda que té ara l’edificació. La nova ala serà ocupada per espais d’ús comú i pel personal de suport a la recerca, i l’àrea que deixaran lliure s’adequarà per convertir-la en laboratoris.

Entre les principals novetats, destaca l’augment d’espais per l’activitat investigadora, que s’incrementarà en 338 m². Una part d’aquestes noves zones serà ocupada pel personal investigador de dos grups de recerca de l’Idibgi que fins ara no disposaven de lloc a l’edifici M2. Es tracta del grup de Salut Mental i Addiccions i el d’Imatge Mèdica.

També s’habilitaran noves infraestructures, com una nova sala de cultius que serà específica per al treball amb cultius primaris -és a dir, amb cultius de cèl·lules que s’extreuen directament de la mostra d’una persona, com per exemple de sang o de pell-, i una altra sala dedicada a la recerca amb bacteris. D’altra banda, es crearà una sala de Realitat Virtual per a projectes de recerca que facin ús d’aquesta tecnologia i s’habilitarà una nova sala per al grup de recerca d’Imatge Mèdica.

Les obres d’ampliació de l’edifici M2, amb un pressupost d’uns 1,6 milions d’euros (sense IVA), es faran gràcies a una subvenció del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria Projectes Singulars i una ajuda de la Diputació de Girona. El restant serà finançat amb romanents de la institució. D’altra banda, l’Ajuntament de Salt ha bonificat el 95% de la llicència d’obres.

Terminis incerts

La previsió és que les obres d’ampliació, iniciades a mitjans del mes de maig, tinguin una durada d’entre set i vuit mesos. «La nostra intenció era que finalitzessin aquest any, però hem de ser realistes i és possible que el subministrament dels interiors acabi a principis de l’any vinent, tenint en compte la crisi d’àmbit mundial», admet la directora de l’Idibgi, Marga Nadal. És per això que han demanat una pròrroga al Departament de Recerca i Universitats i els hi han concedit.

Les obres també permetran que a la llarga puguem seguir creixent amb futures ampliacions Marga Nadal - Directora de l'Idibgi

Malgrat tot, Nadal es mostra «molt satisfeta» per poder iniciar les obres, ja que eren «molt necessàries». La directora matisa que «el millor de tot és que amb aquestes reformes es reforçaran els fonaments i ens permetrà tenir marge de més creixement de cara al futur, concretament, podrem guanyar en una planta més d’alçada», concreta.

A més, Nadal destaca que la ubicació de l’Idibgi és «idònia» tenint en compte que formarà part del futur campus de salut, que inclourà el nou hospital Trueta i les facultats de ciències de la salut, entre altres equipaments. «D’entrada no hi ha previsió de trasllat, sempre i quan el projecte de campus acabi sent una realitat tal com està concebut; és per això que vam crear l’observatori per fer seguiment del procés i garantir que es compleixin els terminis», matisa.

Avenços al local de l'Idibgi a Sant Ponç

En paral·lel, continuen avançant les obres d’adequació del local que l’Idibgi ocuparà a Sant Ponç, molt a prop de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Aquest local acollirà una part del personal investigador que actualment treballa a l’hospital. Majoritàriament s’hi traslladarà personal del grup de recerca en Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’Idibgi, i bona part de l’activitat d’assajos clínics que no requereix ubicar-se al mateix hospital. Aquests treballs, amb un pressupost de 450.000 euros (sense IVA), van començar el passat mes d’abril i es preveu que finalitzin al juliol.

«Confiem que al setembre ja ens hi puguem instal·lar», afirma Nadal.