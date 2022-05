Un any més els professionals de l’Institut Català de la Salut tornen a implicar-se en la XXIII Setmana sense Fum, per sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el consum de tabac o d’abandonar-lo i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac. Amb el lema Viu sense fumar i comença a sumar es faran activitats per informar la població sobre els riscos que comporta l’hàbit tabàquic per a la salut i les eines que s’ofereixen per poder deixar-lo.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, al llarg de tota la setmana la majoria de centres d’atenció primària de l’ICS Girona han organitzat accions per conscienciar els seus usuaris de la importància de deixar el tabac. Aquestes han consistit, sobretot, a donar informació a la població de totes les edats sobre els perjudicis que el tabac causa a la salut. També s’han fet proves de saturació, mesures de la pressió arterial, tests de dependència del tabac, i, en tots els casos, s’ha ofert ajuda a la ciutadania per deixar de fumar. Igualment, s’han organitzat diverses campanyes per a les xarxes socials, un concurs de fotografia, curtmetratges sobre el tabac, o el càlcul de la despesa que en genera el consum.