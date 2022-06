L’Ajuntament de Girona organitzarà la primera Fira d’Entitats Esportives l’11 de juny. Serà al matí, al Pavelló Municipal de Girona-Fontajau, en una jornada que pretén ser un aparador del teixit associatiu esportiu de Girona. La vintena d’entitats de la ciutat que ja han confirmat la seva participació han preparat diverses exhibicions i tastets per tal que la ciutadania pugui conèixer la seva oferta esportiva.

Durant tot el matí, les persones que visitin la fira podran practicar diversos esports com judo, bàsquet, bicicleta de trial, skateboarding, tennis, tennis de taula, escacs, rugbi o vòlei. Paral·lelament, també s’han preparat altres activitats, com exhibicions esportives, zona d’inflables per als més menuts i menudes, taller de manualitats, un campionat d’escacs i classes d’exhibició de Iyengar i Ikriya i meditació de Kundalini Ioga. També, com a activitat complementària, s’ha organitzat una caminada popular de cinc quilòmetres i mig per les Deveses d’en Bru, a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. Per últim, i per donar a conèixer el Pavelló Municipal de Fontajau s’ha organitzat una visita guiada per aquest equipament esportiu.

La primera Fira d’Entitats Esportives també donarà el tret de sortida a la segona edició del Tast Esportiu. El projecte permet a les famílies amb infants i joves d’entre 6 i 16 anys escolaritzats a Girona a provar les diferents disciplines esportives de les entitats del municipi durant un mes. De l’1 a l’11 de setembre, els interessats podran inscriure’s a l’activitat que vulguin conèixer a través de la web del Tast Esportiu.