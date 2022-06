Un incendi en una zona de cultius de Celrà va obligar ahir a la tarda a tallar durant unes hores la carretera C-66 entre Celrà i Bordils i la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià.

Els Bombers van rebre l’avís pocs minuts abans de les cinc de la tarda, quan es va declarar el foc en un camp de cereals entre Celrà i Juià, proper a la carretera GIV-6708. En l’extinció hi van treballar quinze dotacions de bombers, tres de les quals aèries. Quan faltaven vint minuts per les set de la tarda, l’incendi es va donar per estabilitzat i les dotacions aèries es van retirar del lloc.

Els Agents Rurals van calcular que l’extensió de terreny afectada era de 14 hectàrees, sobretot al nucli de Juià. Les flames de l’incendi es van poder veure des de diferents punts de la comarca del Gironès.