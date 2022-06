Un carril bici a Jaume I, treient el carril per a cotxes més proper al riu Onyar, és la més cridanera de les propostes per a «una mobilitat sostenible i segura» de Girona En Comú Podem. La formació, que no va treure representació e les darreres eleccions municipals, va fer públic ahir el seu plantejament sobre la necessitat que la ciutat compti amb més quilòmetres de carrils bici.

Així, per exemple, proposen un nou carri bici «al llarg de la Gran Via de Jaume I, una de les més importants vies de la ciutat» perquè consideren que «aquesta via, actualment de cinc carrils, podria reduir la seva secció a dos carrils per banda sense provocar problemes de trànsit, per la qual cosa l’anul·lació del carril més proper a l’Onyar no hauria de suposar cap inconvenient».

Igualment, els comuns valoren que també es podrien fer carrils bici en altres carrers de la ciutat d’amplada més que suficient, com és el cas del tram final del carrer Migdia, entre els carrers Caldes de Montbui i Reggio Emilia, molt a prop de la nova Clínica Girona, que podria reduir de quatre a tres els seus carrils de circulació.

També, al seu criteri, caldria aprovar diverses mesures per a millorar la seguretat dels vianants, millorant punts especialment perillosos com el pas de vianants a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i l’avinguda Lluís Pericot (pas més proper a la Creueta), on caldrien semàfors.