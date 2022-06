Mentre a Girona la problemàtica amb les dues masies, Can Sureda i Can Bellsolà, que es veurien afectades per la construcció del nou Trueta, pot posar en perill el compliment dels terminis de la tramitació urbanística, l’Ajuntament de Salt continua avançant en la seva part. Aquest dilluns, en el ple municipal, l’equip de govern té previst debatre «l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General per definir el Sector Sud». Un tràmit urbanístic necessari per desenvolupar les 75 hectàrees de Salt que acolliran el nou hospital i el futur Campus de Salut. Amb la modificació del Pla General, la zona que ha d’acollir el nou Trueta tindrà permesos usos «vinculats als àmbits sanitaris, comercials o residencials». Un tràmit que, posteriorment, haurà de ser aprovada per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat abans que continuar amb la futura «aprovació del Pla Parcial del Sector Sud i en la parcel·lació de l’espai».

«Salt avança en el projecte del Campus de Salut», explica l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, en un comunicat de l’ajuntament on apunta que «aquesta tramitació que aprovarem ens permet seguir fent passos endavant en un projecte capital per a tota la demarcació i, en el qual, des de Salt, ja fa anys que hi treballem i per això aquest dilluns ja podem fer l’últim tràmit municipal per a la modificació del Pla General».

Les modificacions dels respectius plans urbanístics, tant de Girona com de Salt, i les posteriors aprovacions per part de la Comissió d’Urbanisme són passos previs imprescindibles perquè es pugui avançar cap al nou Trueta i el Campus de Salut. Amb l’aprovació d’aquest dilluns, Salt s’haurà avançat a Girona que, de moment, encara no ha confirmat quan podrà tenir preparada la seva part. Fa unes setmanes, fins i tot, la portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, ja va apostar per la possibilitat que el nou Trueta es fes tot en terreny municipal de Salt i, d’aquesta manera, evitar els conflictes amb les dues masies. «Hem de superar la discussió de petita capella sobre si l’hospital és a Salt o és a Girona perquè el que necessitem és el millor complex hospitalari possible», va dir Paneque avisant que amb el projecte actual les compensacions per expropiar Can Sureda i Can Bellsolà podrien provocar que «es perdés zona verda i zona d’equipaments a Can Gibert i Santa Eugènia».

I, mentrestant, a Salt, segons el seu regidor d’Urbanisme, Alex Barceló, estan «aportant tots els recursos tècnics i humans per agilitzar tota la tramitació i esperem poder fer la cessió dels terrenys a Salut dins els terminis acordats amb del departament de Salut». Les previsions de la Generalitat són que el nou Trueta estigui en funcionament d’aquí «vuit o deu anys».