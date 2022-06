Girona va viure ahir una manifestació en motiu del dia internacional de l’alliberament LGTBIQ+. La manifestació va començar a la plaça del Vi a les set de la tarda i van fer un recorregut per diversos carrers del Barri Vell i el Mercadal. Pel mig, quan van arribar val pont de Pedra, van llegir un manifest. Al Museu d’Història, l’Ajuntament hi va fer onejar una bandera amb l’arc de Sant Martí. El col·lectiu ha previst mes activitats per aquests dies. Divendres està previst repintar el pas de vianants de la plaça Independència i fer un correbars que acabarà a l’Ateneu 24 de juny. Allà, a la nit, s’hi celebrarà una festa amb diverses actuacions i la lectura d’un manifest.