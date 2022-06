La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d’abusar sexualment d’una menor de 13 anys a Girona el 2020. La víctima convivia habitualment amb el processat, ja que aquest era la parella de la seva mare.

Segons subratlla la fiscalia, l’única acusació del cas, els fets van tenir lloc el 28 de gener de 2020 a les 19.30 hores al domicili on vivia l’acusat. La víctima era a la seva habitació dormint, quan l’acusat va entrar, va descordar-li els pantalons i va introduir-li la mà als genitals. L’acusació indica que davant aquesta situació, la víctima va dir-li que parés, i llavors l’acusat va parar, li va dir «vale, vale» i va marxar de l’habitació.

La versió de la defensa, en canvi, és totalment contrària. Segons les seves conclusions, aquell dia l’acusat era a l’habitatge amb la víctima i el seu germà, que tenia 3 anys. Sosté que la menor a estava estirada al llit perquè tenia febre i faringitis, i que en un moment donat, l’acusat va estirar-se al seu costat per fer-li companyia. Llavors va anar-hi el germà petit de la víctima per jugar i per això van acabar sortint de l’habitació. Per això, assegura que no és cert que li perpetrés els abusos. De fet, a l’escrit de conclusions provisionals que va elevar a definitives durant el judici, conclou que considera la víctima com una filla i que n’ha tingut cura com si fos «filla seva».

Onze anys de presó

L’acusat s’enfronta a onze anys de presó per un delicte d’abús sexual a un menor de 13 anys. A més, la fiscalia també demana que se li imposi una mesura de prohibició d’aproximació de l’acusat a la víctima a una distància d’almenys 500 metres. També reclama que no s’hi pugui comunicar per cap mitjà durant un termini de 10 anys. A més, demana una mesura de llibertat vigilada durant sis anys i que no pugui exercir cap ofici -retribuït o no-, que comporti tenir contacte directe amb menors d’edat durant 4 anys posterior a la pena de presó.

Pel que fa a la indemnització, l’acusació pública reclama 3.000 euros a l’acusat pels danys morals ocasionats a la víctima i que assumeixi les despeses del procediment.

La defensa, per la seva banda, demana l’absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.

Aquest és el segon judici d’abusos sexuals que s’ha jutjat a l’Audiència aquesta setmana.