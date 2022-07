Un xoc entre un turisme i una motocicleta a la C-65 a Quart ha obligat a tallar la via en sentit Girona. Els Bombers han rebut l'avís a les 14:11 hores i han desplaçat al lloc dels fets, en concret al punt quilomètric 27, dues dotacions, que han procedit a retirar els vehicles de la via. El motorista ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu i els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos. El SEM hi ha mobilitzat dues ambulàncies.

El Servei Català de Trànsit ha informat que la circulació s'ha restablert a les 16:30h. Durant dues hores, els vehicles s'han desviat cap a la N-II en sentit costa.